Magazin Noterler cumartesi günleri açık mı? Noterler cumartesi günleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Noterlerin çalışma saatleri
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Noterler cumartesi günleri açık mı? Noterler cumartesi günleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Noterlerin çalışma saatleri

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Noterler cumartesi günleri açık mı? Noterler cumartesi günleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Noterlerin çalışma saatleri

Bir devlet kurumu olan noterler, alım satım işlerinde her vatandaşın yolunun düştüğü kurumlar arasında yer alıyor. Nöbetçi noter uygulamasına geçilmesiyle hafta içi kendi yoğunluğu nedeniyle notere gidemeyen vatandaşların işleri de büyük oranda kolaylaşmıştı. Peki, Noterler cumartesi günleri açık mı? Noterler cumartesi günleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte noterlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri…

23 Ekim 2021, Cumartesi 10:21 Son Güncelleme:
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Özellikle hafta içi çalıştığı için notere gitmekte sıkıntı yaşayan vatandaşların hayatı nöbetçi noter uygulaması ile kolaylaşmıştı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle bir süreliğine ara verilen nöbetçi noter uygulaması geçtiğimiz aylarda yeniden hayat geçti ve noterler cumartesi günleri de çalışmalarına devam etmeye başladı. İşte, “Noterler cumartesi günleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?” sorusunun yanıtı ve noterlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri…

NOTERLER CUMARTESİ GÜNLERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Noterler bir devlet kurumu olması nedeniyle hafta sonu hizmet vermiyor. Ancak nöbetçi noter uygulaması ile her ilde belirlenen bazı noterler cumartesi günleri faaliyetlerine devam ediyor.

Nöbetçi noterler cumartesi günleri saat 10.00’da açılıyor 16.00’da kapanıyor.

Yaşadığınız ildeki nöbetçi noterleri görmek için aşağıda paylaştığımız linke tıklayıp ve Türkiye Noterler Birliği’nin resmi sitesinden tarih ve il seçerek açık olan nöbetçi noterleri görebilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTERLERİ ÖĞRENMEK İÇİ TIKLAYIN

NOTERLERİN HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye genelinde hizmet veren tüm noterler, hafta içi saat 09.00 ile 17.00 arasında çalışmalarına devam ediyor.

NOTERLER ÖĞLEN ARASINA SAAT KAÇTA ÇIKIYOR?

Diğer devlet dairelerinde olduğu gibi noterlerde de öğlen saatlerinde çalışmalara1 saatliğine ara veriliyor. Ancak bu öğlen arası iş yoğunluğuna göre, 12.00-13.00 veya 12.30-13.30 olarak değişebiliyor.

NOTERLER RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

Noterler diğer devlet kurumları gibi resmi tatillerde çalışmıyor.

HANGİ GÜNLER RESMİ TATİLDİR?

  • 1 Ocak yılbaşı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • Ramazan Bayramı (3 gün)
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • Kurban Bayramı (4 gün)
  • 20 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı


 

 

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