Ülke genelinde hizmet veren noterler, Noterler Birliğine bağlı olarak çalışıyor ve çalışma saat ve günleri de bu birliğin verdiği kararlar doğrultusunda belirleniyor. Pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda noterlerin çalışıp çalışmayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diğer yandan koronavirüs nedeniyle askıya alınan nöbetçi noter uygulamasının da yeniden hayata geçip geçmediği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Noterler yarın (30 Ağustos) açık mı? Noterler Pazartesi günü çalışıyor mu?

NOTERLER YARIN (30 AĞUSTOS) AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ilan edilen günler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre yarın (30 Ağustos) açık olmayacak.

NOTERLER PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye Noterler Birliği tarafından paylaşılan bilgilere göre noterlerin pazartesi günü kapalı olması nedeniyle en erken işlem salı günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek.

NÖBETÇİ NOTERLİK SİSTEMİ TEKRAR BAŞLADI

Nöbetçi noterlik uygulaması geçtiğimiz yıl hayata geçmiş ve vatandaşlardan da yoğun ilgi görmüştü. Hafta içi alım satım ve vekalet gibi işlerini, çalıştıkları için halledemeyen binlerce vatandaş nöbetçi noter uygulaması ile hafta sonu yapabiliyordu.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle nöbetçi noter uygulamasına bir süreliğine ara verilmişti. 1 Ağustos tarihi itibariyle nöbetçi noter uygulaması tekrar başladı.

Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinden bulunan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, 1 Ağustos itibarıyla yeniden açıldı. Hafta sonları ülke genelindeki 119 nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek.

Hafta sonları 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanıyor.

Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

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