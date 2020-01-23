Noterlerde iki yenilik

Noterlerde iki yeni uygulama 3 Şubat itibarıyla devreye girecek. Bu konuda detayları dün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı. Buna göre; artık noterlerde ‘güvenli ödeme sistemi’ kullanılacak ve noter işlemlerinin ücretleri ‘kredi kartı veya banka kartlarıyla’ ödenebilecek. Özellikle güvenli ödeme sistemi, yılda 8.5 milyon ikinci el araç alım-satımında hile ihtimalini ve yüklü miktarda nakit taşıma riskini ortadan kaldıracak.

'Para hesapta'

Sistem sayesinde ikinci el piyasasında dolandırıcılığın önüne geçileceğini belirten Abdulhamit Gül, “Yeni sistemle emanet hesabına alınan para noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılacak. Noterlikler, sistemde hesaba para yatırıldığını teyit ettikten sonra işlemi gerçekleştirecek. Böylece alan da satan da işlemlerini gönül rahatlığıyla yapacak” dedi. Bunun için 20 lira gibi sembolik bir para ödenecek.

Kartla ödeme yapılabilecek

3 Şubat’ta başlayacak diğer bir uygulama da noterliklerde kredi kartı kullanımı imkanı olacak. Ticari hayatın her aşamasında büyük kolaylık sağlayan kredi kartları noterlerde kullanılamıyordu. Bakan Gül, “Vatandaşımızın yanında nakit bulundurma zorunluluğu ve buna ilişkin riskler ortadan kalkacak. İşlemler kredi kartı ya da banka kartıyla güvenli bir şekilde yine halledilebilecek” dedi.

Sınavla yardımcı

Noterlerin iş yükünü azaltacak bir hazırlıkları olduğunu da belirten Abdulhamit Gül, “Yakında hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği yeni bir kadroyla noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını hedefliyoruz. Böylece sırayla değil, sınavla noterlik mesleğine girilecek bir reform olacak” diye konuştu.