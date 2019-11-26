Noterlerde kartla ödeme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacağız” dedi. Daha önce Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vatandaşlardan gelen yoğun kredi kartı talebi sonrasında Türkiye Noterler Birliği’ne kredi kartı ile ödeme almaları yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Sahteciliğe önlem ﻿

Bakan Gül, ayrıca bazı çekişmesiz yargı işlerinde, belirli sınırlar altındaki delil tespitlerinde noterliklere de yetki tanınmasını hedeflediklerine işaret etti.

Noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılmasını sağlayacaklarını bildiren Gül, satış bedelinin, noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek bir finansal entegrasyon oluşturulacağını söyledi. Gül, “Artık vatandaşın ‘param hesabıma yatmadı’ gibi sorunlarına son vereceğiz” dedi.