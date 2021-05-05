Noterlerde yeni dönem! Kapsamı genişliyor…

Cin, AA muhabirine, Noterlik Kanunu'nun 5 Mayıs 1972'de kabul edildiğini, böylelikle meslekle ilgili kurumsallaşmanın sağlandığını ve Türkiye Noterler Birliğinin kurulduğunu belirtti.

Kanunun kabul edildiği 5 Mayıs'ın Noterler Günü olarak kutlandığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır etkinlik düzenleyemediklerini dile getiren Cin, Birliğin, noterlik mesleğinin en üst meslek örgütü olduğunu ve ülke genelinde de 18 noter odasının bulunduğunu kaydetti.

Noterlerin bir kamu hizmeti yaptığını ifade eden Cin, "Noter, vatandaşlarla vatandaşlar arasında, vatandaşla resmi kurumlar arasında özel hukuka ilişkin hukuki ilişkileri, sözleşmeleri belgelendirmek, diğer hukuki ilişkileri yine aynı şekilde düzenlemek yetki ve göreviyle donatılmış kamu görevlisidir." dedi.

Cin, noterlerin Adalet Bakanlığına bağlı çalıştığını, atama ve denetim işlerinin de bakanlıkça yapıldığına dikkati çekti.

Kovid-19 salgını döneminde noterlerin çalışmaları ve alınan tedbirlere de değinen Cin, sürecin başlangıcından bu yana Adalet Bakanı başkanlığında Adalet Bakanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği yetkililerinin düzenli aralıklarla toplantılar düzenlediğini söyledi.

Toplantılarda vatandaşların hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi ve toplum sağlığına yönelik tedbirler alındığını bildiren Cin, noterler ve personelinin duyarlılığı sayesinde yerine getirilen kamu hizmetinin aksatılmadan devam ettiğini anlattı.

Salgın döneminde noterliklerde nöbet sitemi ve e-Randevu uygulamalarının hayata geçirildiğini belirten Cin, "Yoğunluk yaratmayacak tedbirler aldık. Nöbet sistemini getirmek suretiyle noterlerimizin her gün yoğunluğa maruz kalmasını önlemiş olduk. Hem de vatandaşımızın kamu hizmetinden mahrumiyetini önlemiş olduk." şeklinde bilgi verdi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR

İkinci el araç alım satımında kullanılan güvenli ödeme sisteminden bahseden Cin, "Zamanla para transferi gerektiren tüm işlemlere güvenli ödeme sistemini uygulamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara güvenli ödeme sistemini kullanmaları tavsiyesinde bulunan Cin, bu sistemi kullananların üzerinde yüklü miktarda para bulundurma, eksik ve sahte para alışverişi tartışmaları ile çeşitli yollarla yapılan dolandırıcılığın önüne geçildiğine işaret etti.

Güvenli ödeme ücretinin 15 ila 20 lira arasında olduğuna dikkati çeken Cin, sisteme entegre olan şirket ve bankalar aracılığıyla alım satım işlemi sırasında emanete alınan paranın işlem tamamlanmasıyla karşı tarafın hesabına aktarıldığını, işlem tamamlanmadan paraya müdahale edilememesinin daha önce yaşanan bazı olumsuzlukların önüne geçtiğini vurguladı.

NOTERDE ÖDEMELERİN YÜZDE 30'UNDAN FAZLASI KREDİ KARTIYLA YAPILIYOR

Dursun Cin, noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasıyla daha önce yaşanan bazı zorlukların giderildiğini, isteyen vatandaşların nakit, isteyenlerin de kartla ödeme yapabildiğini söyledi.

Noterlerde kredi kartıyla ödeme yapılabilmesinden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Cin, "Ödemelerin yüzde 30'u belki 30'undan fazlası kredi kartıyla yapılmaya başlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

AA