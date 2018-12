Noterlere kimlik okuma aparatı geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Noterlere kimlik okuma aparatı koyacağız. Bu yeni alınan kimlik kartlarıyla noterlere gidildiğinde orada o kimlik okuma aparatlarına kimlik okutulacak. Böylece orada da sahte birtakım işlerin önüne geçmiş olacağız." dedi.

Bakan Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuardaki stantları gezerek yetkililerden bilgi alan fotoğraf çektiren Soylu, ardından gençlerle bir araya geldi.

Fuarda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Soylu, böyle fuarların rekabet üretebilmek ve mükemmele ulaşabilmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ağrı'ya yaptığı ziyareti anımsatarak, şehrin yaşadığı değişim ve dönüşümü, buraya yapılan yatırımları anlatan Soylu, var olan potansiyeli harekete geçirebilmenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının güçlerini birleştiren bir çalışmaya imza attıklarını aktaran Soylu, dönem dönem bunu Türk Silahlı Kuvvetleriyle dönem dönem Milli İstihbarat Teşkilatı ile uyumlaştırdıklarını kaydetti.

Soylu, bu çalışmanın kurumların birbirinde olan verileri görmemesi sebebiyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaklaşık temmuzun 20'sinden itibaren sadece bin suçluyu birbirlerinin verilerini görüp suç işlediklerinde el izleri, parmak izleri, diğer kriminal laboratuvarların çıkardığı izleri emniyet, jandarmayı, jandarma emniyeti görmediği için kilit suçlu olduğunu tespit edemediğimiz bir durumu döndürdük. Şimdi birbirlerinin aynı veri havuzundan istifade edebilmelerini sağladık." diye konuştuk.

Entegrasyon ve koordinasyonun da bir verimlilik çalışması olduğuna işaret eden Soylu, "Örneğin Hakkari'nin bir yerinde bir plaka tanıma sisteminde ikiz plakalı, bomba yüklü bir araç eğer geçiyorsa jandarmanın orada gördüğünü Edirne'deki polis de görebilir. Onların da sistemlerini birbiriyle entegre edebilme kabiliyetine sahip olduk. Buradan da ciddi bir verimlilik elde ettik." ifadelerini kullandı.

"Açık Kapı" uygulamasının da bir verimlilik projesi olduğunu anlatan Soylu, Trabzon'da kendisine telefonla ulaşan bir vatandaşın kimlik çıkarma probleminin bu sistemle hızlı bir şekilde çözüldüğünü dile getirdi.

Temel meselenin vatandaş memnuniyetini artırmak olduğunu ifade eden Soylu, yeni nüfus cüzdanlarının "5 artı 1" günde vatandaşın evine ulaştırıldığını, araba ruhsatlarında yapılan düzenlemeyle de kağıt tasarrufu sağlandığını, vatandaşların noterden bu işlemlerini rahatlıkla yapabildiğini söyledi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki adımımız, noterlere kimlik okuma aparatı koyacağız. Bu yeni alınan kimlik kartlarıyla noterlere gidildiğinde orada o kimlik okuma aparatlarına kimlik okutulacak. Böylece orada da sahte birtakım işlerin önüne geçmiş olacağız. Sahte nüfus kağıtlarıyla gelip araba satmak, devir almak, birilerini dolandırmak isteyenlerin de. Şimdi bir kademeyle işlemle geçtik, esas bir işlemle daha böylece geçmiş olacağız ve yaklaşık 4-5 yıl sonra, belki biraz daha zaman dilimi sonrası nüfus kağıtlarının içerisindeki çiplerle birçok meseleyi bu kart okuma sistemiyle birlikte aynı banka kartları gibi yapabilme kabiliyetine sahip olabileceğimiz bir adım atacağız."

'e-BELEDİYE YAZILIMINI YAPIYORUZ'

Bu çalışmaların vatandaşın çağın teknolojisinden istifade etmesi, bürokrasi ve devletteki hantallığın vatandaşı yormaması, zaman, kaynak israfından kurtulunması amacıyla yapıldığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim 'e-belediye' sistemimiz var. Bütün belediyeleri birbirine bağladık. Her belediye kendine ait bir yazılım alır ve her yıl ona para öder. Bunun yıllık miktarı 2,5 milyar lira ile 3 milyar liradır. Yani eski parayla 3 katrilyon. Şimdi biz 'e-belediye' diye bir yazılım yapıyoruz. Bütün belediyelere bunu biz kendiliğimizden yaptığımız yazılımı modüllerle, 68 modül yapıyoruz. Artık vatandaşımız belediyeye gittiği zaman yanında sadece eğer işlemlerinde resme ihtiyaç varsa resim ve nüfus kağıdını getirdiği zaman tapuyla, Maliyeyle, Sağlık Bakanlığıyla, nüfusla, MERNİS'le ve daha birçok kurumla entegre olabilecek. Hani eskiden belediyeye giderken annelerimiz, babalarımız bir poşetin içerisine her şeyi doldurur götürürdü. Hiçbir şeye ihtiyaç olmayacak."

Sistemle her türlü işlemin yapılabileceği adımların atılabileceğini dile getiren Soylu, "Buradan benim ülkem toplam ne kadar kazanacak? Yılda 3 milyar lira para kazanacak." bilgisini paylaştı.

Soylu, e-Devlet sistemi üzerinden de 122 hizmete ulaşılabildiğini kaydetti.

'2 BİN 500 EVRAĞIN BİN 400 CİVARINI İSTEMİYORUZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aynı zamanda yürütülen yalınlaştırma çalışmalarına da değinerek, "Vatandaştan yaklaşık 2 bin 500 civarında biz evrak istiyorduk. Şu anda o 2 bin 500 evrakın yaklaşık bin 400 civarını istemiyoruz. Bin 100, bin 150 evrakla beraber vatandaşımızı bir şekilde daha rahat edebilir, bu işlemlerde daha rahat bir şekilde kamuda kendi hizmetlerini görebilir bir noktaya taşıyoruz." diye konuştu.

Soylu, 550 bin polis, jandarma ve sahil güvenlikle ilgili, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bir politika ortaya koyduklarını anlatarak, "Trafikle ilgili, uyuşturucuyla ilgili bir ortak politika belgesi, özellikle asayişle ilgili ortak politika belgesi. Buradaki temel hedeflerimiz nelerdir? Örneğin Ankara'da günde 30-31 evden hırsızlık oluyordu, bugün Ankara'da olan evden hırsızlık sayısı 10 civarı." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, kendisini dinleyen gençlere hata yapmaktan korkmamaları tavsiyesinde bulunarak, doğru adım atmada ön hazırlık yapmanın, çok çalışmanın esas olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, fuarın Türkiye'nin yol haritasındaki en önemli dikkat etmesi gereken unsurları içerdiğini belirterek, "Bizim zamanımızda 7 yaşından aşağı okula gitmek yasaktı. Biz de bu yasakken Avrupa'da hayat boyu eğitim, öğretim... Şimdi Türkiye yüzde 60'ların üzerinde anaokuluna çocuklarını gönderen bir ülke haline geldi." şeklinde konuştu.

Geçmişte birilerinin dayatmasıyla bu yanılgıya düşüldüğünü aktaran Soylu, Türkiye'nin artık doğru yolda olduğunu, eğitim anlamında okul sayısından niteliğe bütün donanımlarla üst bir seviyede yer aldığını ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan gelişmelere de işaret eden Soylu, bölgenin artık makus talihini yendiğinin altını çizdi. Soylu, "Şimdi yapmamız gereken Türkiye'yi topyekun kalkındırmaktır. Topyekun daha zengin bir hale getirmektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kişi başına 25 bin dolar gelir seviyesi hedefine hep birlikte ulaşabilmek hatta onu sizlerin çok daha öteye getirmeleridir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin dünyanın dönüp baktığı bir ülke haline geldiğini dile getirerek, Sudan'da, Yemen'de, Suriye'de yaşanan dramlara dikkati çekti. Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyada biz çekici güç olmak zorundayız. Onları da yükseltmek, onları da demokrasiyle buluşturmak, zenginleştirmek ve onları da bu coğrafyanın müreffeh yaşayan insanları haline getirmek durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

JET MAKETİ HEDİYESİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'ndaki stantlar arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) standını da gezdi. Buradaki savaş jetini inceleyen Soylu'ya TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, jetin bir maketini hediye etti.