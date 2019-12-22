Nisan ayında çıkan yangın nedeniyle büyük oranda hasar gören Fransa’nın başkenti Paris’in tarihi sembollerinden Notre Dame katedralinde, 200 yıl sonra ilk kez Noel ayini yapılamayacak. 850 yıllık katedralde en son 1803 yılında Noel ayini 'yapılmamıştı'. 1991 yılında Dünya Kültür Mirası listesine eklenen katedral, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Nazi kuşatmasında dahi açık kalmıştı. Fransız yetkililer, haziran ayında yangının sigara ya da elektrik kontağından çıkmış olabileceğini belirterek ihmal ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını açıklamıştı. Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihi yapının beş yıl içinde yeniden inşa edileceğinin planlandığını belirtmişti. On ikinci yüzyılda Fransız Gotik mimarisi tarzıyla inşa edilen Notre Dame Katedrali'nin yeniden inşası için uluslararası bir yarışmanın düzenlenmesi bekleniyor.

Eserlerin yüzde 90'ı kurtarıldı

Notre Dame katedralinde bulunan sanat eserleri ile Hristiyan inancına göre kutsal sayılan emanetlerin yüzde 90’ının yangından kurtarıldığı bildirildi. Katedralden kurtarılan ilk eserlerin, İsa’nın çarmıha gerilmeden önce başına konduğuna inanılan dikenli taç ve yine İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığına inanılan bir çivi olduğunu belirtilmişti. Söz konusu dikenli taç Doğu Roma İmparatorluğu döneminde İstanbul’da bulunurken, 13. yy’daki Haçlı Latin istilası sırasında yağmalanan birçok eser gibi kaçırılarak Fransa’ya getirilmişti.

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