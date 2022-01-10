Novak Djokovic Avustralya Açık turnuvasına katılabilecek
Novak Djokovic aşı olmadığı gerekçesiyle Avustralya'da havaalanından geri çevrilmiş ve ülkeye alınmamıştı. Vizesi iptal edilen oyuncu mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Djokovic lehine karar vererek vize iptali kararını geri çevirdi.
10 Ocak 2022, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Teniste erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti.
Avustralya'da mahkeme, Djokovic'in vizesinin iptali yönündeki kararı bozarak Sırp tenisçinin serbest bırakılmasına karar verdi.
Bu kararla, dünyanın bir numaralı tenisçisi, Melbourne'de yapılacak olan Avustralya Açık Grand Slam turnuvasına katılabilecek.
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