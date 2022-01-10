Novak Djokovic Avustralya Açık turnuvasına katılabilecek

Teniste erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti.

Avustralya'da mahkeme, Djokovic'in vizesinin iptali yönündeki kararı bozarak Sırp tenisçinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu kararla, dünyanın bir numaralı tenisçisi, Melbourne'de yapılacak olan Avustralya Açık Grand Slam turnuvasına katılabilecek.

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