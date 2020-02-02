Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı
Avustralya Açık tek erkeklerde Novak Djokovic, finalde 4 saat süren karşılaşmada Avusturyalı raket Dominic Thiem'i yenerek şampiyon oldu.
02 Şubat 2020, Pazar 15:57 Son Güncelleme:
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Novak Djokovic Avustralya Açık'ı kazandı.
Finalde Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'le kıyasıya bir maç çıkaran Djokovic, maçı 3-2 kazandı.
İlk seti 6-4 kazanan Sırp tenisçi, sonraki iki sette 6-4 ve 6-2 kaybetti. 4. seti 6-3 kazanan Djokovic, son sette Thiem'le büyük bir çekişme yaşadı.
Toplamda 4 saat süren maçın son setini 6-4 kazanan Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyonluğa ulaştı.
26 yaşındaki Dominic Thiem ise Djokovic karşısında göstediği performansla alkış aldı.
Djokovic, maç öncesinde yine Kobe Bryant anısına giydiği KB 8-24 yazılı hırkasını giydi.
https://twitter.com/AustralianOpen/status/1223953360329437184
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