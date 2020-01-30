Avustralya Açık'ın ilk finalisti belli oldu: Novak Djokovic. Djokernole, rakibi 'Majesteleri' Roger Federer'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

İki tenisçinin aralarındaki 50. maç olan karşılaşmada maça Federer iyi başlasa da daha sonra birçok basit hatayla Djokovic'e yakalandı.

Maça etkili servis ve winner vuruşlarıyla başlayan Federer, iki kez servis kırarak oyunlarda 4-1 öne geçti. 9. oyunda rakibine puan vermeden servis kıran Djokovic, üst üste üç oyun aldı ve seti tie-break'e taşıdı.

Kariyerinde 7 kez Avustralya Açık finalini oynayan ve hepsini kazanan Djokovic, finalde Dominic Thiem-Alexander Zverev maçının galibiyle karşılaşacak. Final 2 Şubat Pazar günü oynanacak.