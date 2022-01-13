Novak Djokovic, test sonucuyla mı oynadı?

Dünyanın 1 numaralı raketi Novak Djokovic’in (34) aşısız gittiği Avustralya’ya alınmak için test sonucuyla oynadığı iddia ediliyor. Avustralya’nın tenis turnuvası için yakın zamanda COVID-19 geçirmiş olanlarda aşı şartı aramayacağını öğrenen Djokovic, 16 Aralık’ta virüse yakalandığını beyan etmişti. Ancak Alman Der Spiegel dergisinin ele geçirdiği belgelere göre Djokovic’in 16 Aralık’taki ilk COVID-19 testinde sonuç negatif çıktı. Ancak aynı sisteme göre bir saat sonra Djokovic’in testi pozitif görünüyor.

‘İNSANİ HATA’ AÇIKLAMASI

Dahası Djokovic’in pozitif sonucunun sisteme 26 Aralık’ta eklendiği ve 16 Aralık gibi düzenlendiği iddia ediliyor. Eğer bu şüpheler doğru çıkarsa Sırp tenisçi Djokovic, sınırdışı edilecek. 17 Ocak’taki turnuvaya katılamayacak. Vizesi üç yıllığına iptal edilecek. Djokovic, Avustralya vize başvurusundaki sorunların ‘insani hata’ olduğunu, ekibinin formu yanlış doldurduğunu söyledi. Pozitif çıktığı halde 18 Aralık’ta katıldığı etkinlik için de “Gazetecilere saygımdan iptal edemedim” dedi.