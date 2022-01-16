Avustralya Açık tenis turnuvasında Novak Djokovic krizi son buldu. Djokovic, federal mahkemenin de vize iptalini onamasıyla resmen turnuvadan men edildi.

Aşı olmayı reddeden, aralık ayında koronavirüse yakalanıp bir de virüs testi pozitif çıkmasına rağmen topluluk içinde fotoğraf veren son olarak da turnuvada yer almak için özel muafiyetle Avustralya'ya gelen Djokovic, tüm çabalarına rağmen turnuvada oynayamayacak.

Avustralya hükümeti ve federal mahkeme kesin kararı verdi.