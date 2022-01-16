Novak Djokovic'in vize iptali onaylandı: Sınır dışı kararı
Avustralya Açık turnuvası henüz başlamadan Novak Djokovic'in aşı skandalıyla gündeme oturmuştu. Aşı karşıtı olan Djokovic, çalkantılı geçen birkaç günün ardından resmen turnuvadan men edildi. Dünya 1 numarası, federal mahkemenin de kararı onamasıyla sınır dışı edilecek.
16 Ocak 2022, Pazar 10:15 Son Güncelleme:
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Avustralya Açık tenis turnuvasında Novak Djokovic krizi son buldu. Djokovic, federal mahkemenin de vize iptalini onamasıyla resmen turnuvadan men edildi.
Aşı olmayı reddeden, aralık ayında koronavirüse yakalanıp bir de virüs testi pozitif çıkmasına rağmen topluluk içinde fotoğraf veren son olarak da turnuvada yer almak için özel muafiyetle Avustralya'ya gelen Djokovic, tüm çabalarına rağmen turnuvada oynayamayacak.
Avustralya hükümeti ve federal mahkeme kesin kararı verdi.
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