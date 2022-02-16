Sırp tenisçi Novak Djokovic, zorunlu tutulan Kovid-19 aşısını olmayı reddetmesi nedeniyle geçen ay Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamadan Avustralya'dan sınır dışı edilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Olaya ilişkin ilk kez BBC'ye geniş kapsamlı röportaj veren Djokovic, vücuduyla ilgili karar verme hakkının her şeyden önemli olduğunu belirterek, yine aşı zorunluluğu olursa gelecekteki Grand Slam'lerde oynamayacağını açıkladı. En büyük rakibi İspanyol tenisçi Rafael Nadal kendisinden bir fazla olan 21 Grand Slam şampiyonluğu elde ederken, onu geçmesi için yarışması gereken turnuvaları reddedeceğini belirten Djokovic, "Bu, ödemeye hazır olduğum bir bedel. Vücudum hakkında vereceğim kararlar, şampiyonluklardan daha önemli" dedi. Aşı karşıtı olmadığını da vurgulayan tenisçi, sadece herkesin kendisi için uygun olduğunu düşündüğü şekilde seçme veya hareket etme hakkı olduğuna inandığını ifade etti.

'NEDENİ AŞI YAPTIRMAMAM DEĞİLDİ'

Bir profesyonel sporcu olarak, vücuduna yakıt olarak aldığı yiyecek, içecek ve takviyeleri de incelediğini belirten tenisçi, edindiği bilgilere dayanarak aşı yaptırmamaya karar verdiğini ancak gelecekte aşı olma fikrine de açık olduğunu söyledi. Ayrıca, Djokovic, "Avustralya'dan sınır dışı edilmemin nedeni, aşı yaptırmamam değildi. Neden, Göçmenlik Bakanı'nın ülkede veya şehirde bazı aşı karşıtı duygular uyandırabileceğime dair algısına dayanarak vizemi iptal etmek için takdir yetkisini kullanmasıydı, ki buna tamamen katılmıyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Djokovic'in katılması gereken Mayıs ayında Fransa Açık, Haziran ayındaysa İngiltere'de Wimbledon Tenis Turnuvası bulunuyor. Fransa Sağlık Bakanlığı geçen ay sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için aşı yaptırmalarının veya yakın zamanda Covid geçirmiş olmalarının gerektiğini söyledi. İngiltere hükümeti sporculara aşı zorunluluğu getirmedi ancak Djokovic'in turnuvada oynayabileceğine dair hiçbir garanti de vermedi.

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