Beşiktaş için dün, kötü bir geceydi. Borussia Dortmund karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi alan ve Devler Ligini puansız kapatan Kartal, Avrupa'dan ağır yaralı çıktı.

Fabrice N'sakala ise maç sonu Haaland'ın fotoğrafını paylaşarak, "Rakibine saygı duymalısın" yazdı. Beşiktaşlı oyuncu paylaşımını çok geçmeden kaldırsa da tepki almaktan kurtulamadı.

N'Sakala'nın bu söyleminde teorik olarak hiçbir yanlışlık olmamasına rağmen önceki hareketleriyle birleşince Beşiktaş taraftarını yine kızdırdı.

N'Sakala, kadro dışı kalmasına sebep olan hareketinde Trabzonspor'a son saniyede kaybedilen maçın hemen ardından Trabzonsporlu Siopis ve Yusuf Sarı'nın galibiyet fotoğrafını beğenmişti.

Kongolu oyuncu geçtiğimiz günlerde de Adem Ljajic ve Lens'i paylaşarak, "Biz buradayız, hala fitiz ve çalışıyoruz merak etmeyin" demişti.