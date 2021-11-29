NU varyantı, tüm dünyayı yeniden alarma geçirdi. Birçok ülkede yeni önlemlere imza atılırken, NU varyantı kaynaklı koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Namibya, Mozambik ve Zimbabve’den Türkiye’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Peki, NU varyantı belirtileri neler? NU (Omicron) varyantı Türkiye’de görüldü mü? İşte, yeni varyant hakkında bilim insanların açıklamaları…

NU VARYANTI NEDİR?

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs mutasyona uğramış bir varyantı ve hızla yayılmaya devam ediyor. Güney Afrika kaynaklı olan varyantın çok sayıda farklı mutasyonları barındırdığı belirtiliyor.

Dünya çapında endişeye neden olan NU varyantının (B.1.1.529) vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceği konusunda açıklamalar yapılıyor.

Bununla birlikte bilim insanları yeni varyantlara Yunan alfabesinden koyarken, NU varyantına da yine Yunan alfabesinde bir harf olan Omicron adı verildi.

NU VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?

NU varyantının daha bulaşıcı olduğu belirtilirken, Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili İngiliz The Telegraph'a açıklamalarda bulundu.

'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğuna dikkat çekti.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı.

Coetzee gazeteye verdiği demeçte, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' dedi. Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabileceğini kaydeden uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' ifadelerini kullandı.

NU (OMİCRON) VARYANTI TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?

NU varyantına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, NU varyantının Güney Afrika’da tespit edildiğini aktardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Güney Afrika ve özellikle İngiltere’de alarma geçtiğine dikkat çeken Savaşçı, "Şu anda İngiltere, Güney Afrika'dan uçuşlarını yasakladı. Türkiye olarak bizim de ilk tedbirimiz Güney Afrika ve transit uçuşlarda çok tedbirli davranmamız, gerekirse sınırlandırma getirmemiz gerekir. Şu an için ülkemizde bu mutasyona dair herhangi bir verimiz yok. Sadece 3-5 ülkede mutasyon tespit edildi ve en son İsrail’de bir vaka çıktı. Aslında bu da Delta varyantı kadar belki endişe verici ve korkutucu bir boyuta düşünülebilir" diye konuştu.