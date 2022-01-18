Türkiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Türkiye

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağını duyurdu.

18 Ocak 2022, Salı 15:47 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 17 (onyedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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