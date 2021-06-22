Türkiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 'Termendzhyan' iddiasını yalanladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 'Termendzhyan' iddiasını yalanladı

Türkiye

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 'Termendzhyan' iddiasını yalanladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Levon Termendzhyan'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

22 Haziran 2021, Salı 20:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad ve/veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilmemiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır."

AA

İlgili Haberler
Son dakika: Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener oldu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kürt seçmen ve demokrasi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yarın seçim var
Rauf Tamer
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edildi