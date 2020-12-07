Türkiye Nüfusu 23 ilden fazla olan Bursa İnegöl'de herkes ailesinden birini kaybetmeye başladı

Nüfusu 23 ilden fazla olan Bursa İnegöl'de herkes ailesinden birini kaybetmeye başladı

Türkiye

Nüfusu 23 ilden fazla olan Bursa İnegöl'de herkes ailesinden birini kaybetmeye başladı

274 bin nüfusu ile 23 ilden kalabalık olan fazla Bursa İnegöl'deki corona virüs vaka artışı, HES uygulamasına yansıdı. Son 3 ayda hızlı artışla birlikte risk haritası kırmızıya döndü. İnegöllü Hasan Balyoz, "Herkes ailesinden birini kaybetmeye başladı. Artık durum feci bir hal almaya başladı" dedi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 11:07 Son Güncelleme:
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Nüfusuyla Türkiye'nin 23 ilini geride bırakan, yüzölçümü olarak da 15 ilden daha büyük olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde corona virüs vakaları, son 3 ayda artış gösterdi. Vaka sayısındaki artış, HES uygulamasına da yansıdı.

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Uygulamadan 3 ay önce alınan risk haritası görüntüleri ile aralık ayı risk haritası görüntüleri arasında büyük fark olduğu görüldü. İlçenin neredeyse tamamı, 3 ayda kırmızıya büründü. İnegöllü vatandaşlar, vaka artışına tepkilerini dile getirdiler.

"Herkes ailesinden birini kaybetmeye başladı" 

Koronavirüs vakalarında gözle görülür artış olduğunu belirten İnegöllü Hasan Balyoz, "Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. İlçe olmamıza rağmen büyük şehirlerin vaka ve ölüm sayılarını yakaladık. Bunda sanayi şehri olmamız da önemli bir faktör. Bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. HES uygulamasına baktığımızda her yeri kırmızı görüyoruz. Bütün komşularda, arkadaşlarda, akrabalarda bir kişinin testi, pozitif çıkmaya ve ailelerimizden birisini kaybetmeye başladık. Artık durum feci bir hal almaya başladı" dedi.

'Cenazeler arttı' 

İlçe esnafından Murat Açkan ise, kurallara yeterince uyulmadığı için vakalarda artış yaşandığını belirterek, "Şu an salgın başını aldı gitti. Hastalığı griple karıştıranlar var. Esnaf olarak da insan olarak da kayıplarımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çevremizde artık çok sık cenazeler duymaya başladık. İnegöl halkı olarak Reis'i dinlemedik. Hiç kimse maske takmadı, sosyal mesafeye dikkat etmedi. Şu an hastane yoğun bakımı doldu. Poliklinikler de kapatıldı. İnşallah bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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