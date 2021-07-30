Türkiye Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1 öğretim üyesi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1 öğretim üyesi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1 öğretim üyesi alımı yapacak.

30 Temmuz 2021, Cuma 17:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 1 öğretim üyesi alımı yapacak. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır." açıklaması yapıldı.

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