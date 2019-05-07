Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü bugün ilan geçti ve "Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır." diye belirtti.

Bu ilanla ilgilenenler ise "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aradı.