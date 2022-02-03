Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi personel alacağını duyurdu.
03 Şubat 2022, Perşembe 16:03 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" açıklaması yapıldı.