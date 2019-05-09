Nuh Tepesi filminin dünya prömiyeri, New York’taki Tribeca Film Festivali’nde yapıldı. Tribeca'da Nuh Tepesi filmi ile Cenk Ertürk “En İyi Senaryo” ödülünü aldı. Peki, Nuh Tepesi filmi ile Tribeca'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kim aldı?

ALİ ATAY KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde dünyaya geldi. 1999 senesinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir döneme damga vuran İkinci Bahar dizinde rol aldı. Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı bu dizide Ersin karakterini canlandırdı. 2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynadı. Bir süredir kariyerine yönetmenlikle devam eden Ali Atay, yönetmen koltuğunda ilk kez Limonata filminde oturdu. Ayla filmindeki Ali karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Ölümlü Dünya’nın yönetmenliğini üstlendi.