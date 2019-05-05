New York'ta 24 Nisan'da başlayan ve bugün sona erecek olan Tribeca Film Festivali’nde Cenk Ertürk "en iyi senaryo" ödülüne layık görülürken, Ali Atay da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Twitter hesabından da, "TRIBECA Film Festivalinde Nuh Tepesi filmi muazzam bir başarı elde etti. Cenk Ertürk en iyi senaryo; Ali Atay en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldüler. Tebrikler, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için yürekten teşekkürler...." mesajı paylaşıldı.