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  • ‘Nuh Tepesi’ne New York'ta Tribeca Film Festivali’nde 2 ödüL

‘Nuh Tepesi’ne New York'ta Tribeca Film Festivali’nde 2 ödüL

Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in bulunduğu ‘Nuh Tepesi’ filmi New York'ta Tribeca Film Festivali’nde iki ödülün sahibi oldu

05 Mayıs 2019, Pazar 18:11
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‘Nuh Tepesi’ne New York'ta Tribeca Film Festivali’nde 2 ödüL

New York'ta 24 Nisan'da başlayan ve bugün sona erecek olan Tribeca Film Festivali’nde Cenk Ertürk "en iyi senaryo" ödülüne layık görülürken, Ali Atay da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Twitter hesabından da, "TRIBECA Film Festivalinde Nuh Tepesi filmi muazzam bir başarı elde etti. Cenk Ertürk en iyi senaryo; Ali Atay en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldüler. Tebrikler, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için yürekten teşekkürler...." mesajı paylaşıldı.

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