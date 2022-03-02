Nükhet Duru, Yeni Nesil Mahmurelere Sesleniyor

Bugüne kadar kadın istihdamını artırmaya ve girişimci kadınların önüne açmaya yönelik pek çok çalışma gerçekleştiren Kelebek Mobilya, bu desteğini, hazırladığı Kadınlar Günü filmi ile sürdürüyor. Kadınlara özel mesajlar içeren filmde güçlü kadınların başarılarla dolu hikâyeleri anlatılıyor. Kadınlar Günü filminde, sanatçı Nükhet Duru, sevilen şarkılarından Mahmure’yi yeni nesil kadınlar için seslendiriyor. Filmde Nükhet Duru, işte, evde, sporda, müzikte, sanatta, sağlıkta, kısacası her alandaki Mahmurelerin gücü ve başarılarına yer veriyor.