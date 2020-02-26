Magazin Nükhet Duru'dan emniyet şeridi itirafı

Nükhet Duru'dan emniyet şeridi itirafı

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Nükhet Duru'dan emniyet şeridi itirafı

Nükhet Duru, ‘Aşırı Prestijlilerle Kısa Görüşmeler’ programında bir itirafta bulundu.

26 Şubat 2020, Çarşamba 08:36 Son Güncelleme:
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Nükhet Duru “Şöhretinizi kullanarak hallettiğiniz son şey neydi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Emniyet şeritlerini kullanıyorum.” Not: Emniyet şeridini kullanmanın cezası 1.228 TL.

Nükhet Duru'nun programda yaptığı diğer samimi açıklamalar ise şöyle:

  • Tipime tüküreyim. Öyle utangacım ki, göz göze bile gelemem.
  • Bunalıma girsem de, 20 dakika sürer.
  • En kötü randevumu hiç unutmam! Konuşması çok dengesizdi. ‘Tuvalete gidiyorum’ deyip arka kapıdan kaçtım.
  • Ünlülerin kulis istekleri ne gereksiz! Eskiden ayağımızın altından fare geçmesin diye uyku tulumuyla uyurduk.
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