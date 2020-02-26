Nükhet Duru “Şöhretinizi kullanarak hallettiğiniz son şey neydi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Emniyet şeritlerini kullanıyorum.” Not: Emniyet şeridini kullanmanın cezası 1.228 TL.

Nükhet Duru'nun programda yaptığı diğer samimi açıklamalar ise şöyle:

Tipime tüküreyim. Öyle utangacım ki, göz göze bile gelemem.

Bunalıma girsem de, 20 dakika sürer.

En kötü randevumu hiç unutmam! Konuşması çok dengesizdi. ‘Tuvalete gidiyorum’ deyip arka kapıdan kaçtım.

deyip arka kapıdan kaçtım. Ünlülerin kulis istekleri ne gereksiz! Eskiden ayağımızın altından fare geçmesin diye uyku tulumuyla uyurduk.



