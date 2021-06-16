Magazin Nükhet Duru'yu kızdıran mesaj

Nükhet Duru'yu kızdıran mesaj

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Nükhet Duru'yu kızdıran mesaj

Nükhet Duru, Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafının altına “menopoza girmişsin” yazan hayranına tepki gösterdi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 10:49 Son Güncelleme:
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Şarkıcının sosyal medya hesabında paylaştığı karesine bir takipçisi “Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte” şeklinde yorum yaptı.

Bunu gören Duru, takipçisine şöyle yanıt verdi:

“Elinizin altındaki telefonla insanlara, en çok da kadınlara canınızın istediğini dayatmanıza izin vermeyeceğim. Siz beyefendi, menopozu kadınlara ihtiyarlığın başlangıcı, bir ömrün ve bütün duyguların sonu olarak dayatamayacaksınız! Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz. Canım istediği, sağlığım da elverdiği sürece buradayım.”


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