Nükleer Düzenleme Kurumu personel alıyor

Nükleer Düzenleme Kurumu Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Hukuk, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun 40 Uzman Yardımcısı alıyor.

Başvuru yapacakların 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS Lisans) belirtilen tabloda öğrenim dalına göre belirtilen taban puanlarını almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmaları gerekiyor.