Akkuyu Nükleer Güç Santralı üçüncü ünitesi temel atma töreni başladı. Törene videokonferans yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Putin'e şahsım ve milletimin adına çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'mize bir eseri daha kazandırmanın haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Temelini 3 yıl önce Sayın Putin'le birlikte attığımız Akkuyu'nun 3. reaktörün temelini atıyoruz. Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garanti almayı hedefliyoruz. Salgına rağmen ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor. Geçen sene dünyada bir çok ülke ciddi daralmalar yaşarken biz yüzde 1.8 büyüdük.

Enerjiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla bu anlamdaki projelerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Geçen yıl neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı 4 bin 900 megavatlı ilave kurulu gücü devreye aldık. Karadeniz'deki doğalgaz keşfimiz bağımsız enerji Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu

Tesisimiz üretim döneminde 4 bin kişilik istihdam sağlayacaktır. Türkiye’nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacaktır. Akkuyu’nun ilk reaktörünü 2023 yılında göreve almayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’yi nükleer enerji gücüne sahip ülkeler ligine sokacağız. Bu santralin her aşaması dikkat ve mükemmel planlama gerekiyor. Emniyetten kesinlikle taviz vermiyoruz. En ileri düzeyde güvenlik donanımlarıyla donatıyoruz.

Türk ve Rus işbirliğinin sembollerinden biri olarak görüyoruz. Sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel barış ve istikrarın korunmasında da kilit rol oynuyor.

Törene katılan Putin şunları söyledi:

Öncelikle hepinizi çok önemli bu aşama vesilesiyle tebrik etmek istiyorum. Akkuyu'da yeni bir dönem başlıyor. Bir kaç dakika sonra Sayın Erdoğan'la birlikte 3. ünitenin temeli için talimat vereceğiz. Akkuyu'da toplam 4 ünite kurulacak. 2018'de 1. ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların sarf ettikleri eş güdümlü çalışma sayesinde santralın yapımı belirlenen program çerçevesinde devam ediyor.

Kovid bizim çalışmalarımızı engelleyemedi. Türkiye'de bir ilk olan Akkuyu NGS 2023 yılında devreye girecek. Zamanlamayı tutturmaya büyük önem veriyoruz. Projenin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sunacak, Türkiye ekonomisini güçlendirecek. Türkiye'de yepyeni bir endüstri kuruyoruz. Bu, ülkenin bilim ve sanayi potansiyelini de güçlendirecek. Sahada çalışan personelin büyük çoğunluğu Türkiye vatandaşı.





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Enerji ve Tabi kaynakları Bakanı Fatih Dönmez törende özetle şu açıklamaları yaptı:

Bugün 3 reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaştık. Akkuyu Cumhuriyetimizin 100. Yılında enerji üretmeye başlayacak. Türkiye yepyeni bir enerji ile tanışmış olacak. Nükleer enerjinin devreye girmesi ile ithal kaynakların payı bir miktar daha düşecek ve önemli bir avantaj sağlayacağız. Akkuyu ile 24 saat kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz.

Akkuyu tek başına tüm Türkiye’nin elektrik enerjisinin yüzde 10’unu karşılayacak. Akkuyu yeşil enerji hedefimizin de önemli bir parçası haline gelecek. Türkiye nükleer enerji ile sınıf atlayacak. Nükleer teknoloji ile birlikte ekonomimize yaklaşık 6 milyar liralık tasarruf sağlayacağız. Akkuyu ile birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz.

Akkuyu'nun tasarımı iç ve dış riskler göz önüne alınarak hesaplandı. Akkuyu tam kapasite faaliyete geçtiğinde Türkiye elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Akkuyu 60 yıl boyunca 2 bin 146 terevatsaat elektrik üretecek.