Numan Kurtulmuş: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi her an olabilir

Numan Kurtulmuş: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi her an olabilir AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılması beklenen görüşmenin her an olabileceğini söyledi