Türkiye´nin ekonomik ve siyasi olarak güçlü duruşunun dış güçleri rahatsız ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bugün karşımıza çıkan Rusya-Ukrayna krizi iki ülke arasındaki bir kriz değil, iki dünya arasında bir krizdir. Doğu ile Batı’nın yeniden karşılaşmasıdır. Yeniden ortaya konulan bir güç mücadelesidir. Bütün bu güçlü alanları üretecek olan gençlerimizdir. Bir ülkenin en büyük gücü gençleridir.

Ya Türkiye dış güçlere el avuç açacak ya da kendi ayakları üzerinde duracak. Gençlerin yaşları yetmeyebilir eskiden Cottarelli adlı birisi vardı, IMF Türkiye masası şefiydi. Türkiye´ye gelirdi, Maliye Bakanlarımız hatta Başbakanlarımız adamların önünde düğme iliklerdi niçin? Türkiye´nin 3 kuruş paraya ihtiyacı vardı da ondan. Türkiye 2013 yılında borcunu ödedi IMF´yi kapının önüne koydu. Bir daha asla ve asla IMF ile işimiz olmayacak" diye konuştu.









Kurtulmuş, dış güçlerin tüm baskılarına rağmen Karadeniz´de 540 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu ve bu gazın 2023 yılında ülke ihtiyaçları için kullanıma hazır hale getirileceğini söyledi.

Türkiye´nin su, enerji, gıda ve siber güvenlik alanında güçlü olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye her anlamda kendine yetebilen bir ülke haline gelmelidir. Yine 9 sene önce konuşurken önümüzde 3 alanda savaşların olduğunu söylüyorduk. Su, enerji ve gıda savaşları diyorduk şimdi bunlara siber güvenlik alanını da ekliyoruz.

Dolayısıyla Türkiye enerjide, suda, gıda ve siber güvenlikte de çok güçlü olmak mecburiyetindedir. Onun için Türkiye´yi tehdit ediyorlar. ‘Sakın Doğu Karadeniz´de doğal gaz aramayın´ demelerine rağmen onların hiçbir dediklerine itibar etmeden Karadeniz´de 540 milyar metreküp doğal gazımızı bulduk. 2023 yılında kullanımımıza girecek" diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye´nin bölgesinde lider ülke olduğunu ve bu gücünü devam ettirmek zorunda olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bir ucunda Akdeniz´in, Karadeniz´in ve Balkanların olduğu bu coğrafyada lider ülke Türkiye´dir. Eğer Türkiye burada sessiz, hareketsiz, inisiyatifsiz hale gelirse bu bölge dünyadaki güç merkezlerinin maalesef çok daha fazla çatışmalarının olduğu bir merkez haline gelir.

Türkiye burada güçlü olmak mecburiyetindedir. Gelecek ancak iddia, irade ve ahlak sahibi olan gençlerin üzerinde gelişir. Çelikten bir iradeniz yoksa iddianızın ortaya koyduğu bireysel ve toplumsal ahlak yoksa iddianız kuru iddiadır. Bir ayağımız yeniden güçlü Türkiye´yi kurmak bir diğer ayağımızsa bütün insanlığa hakkaniyeti yani daha adil bir dünya kurabilmek için mücadele etmelidir."(

İHA