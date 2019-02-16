Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı çevreye duyarlı seçim kampanyası diğer partiler tarafından da takdir edildi. Çevreye duyarlılığını esas aldık. 44 günlük bir süre var. Partimiz açısından hazırlığımız tamam.

Her saatini planladığımız bir kampanya sürecini tespit ettik. Biz zaten sahadayız güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Bizim açımızdan her şey vaktinde devam ediyor. Partimiz açısında hazırlığımız tamam.

Liderlerin dışında da parti teşkilatları, yerelde çalışmalar ortak olabilir

YENİ SİSTEMDE SİYASET

Yeni bir sisteme geçtik. Bürokrasinin yeniden dizayn edilmesi lazım. En zor alan, siyasetin uyum sağlaması. Yerel seçimde de yüzde 50 artı 1'lik bir çıta olmuş oldu. Genel siyaset CHP ve AK Parti aksında buluşacak. Partilerin oy oranı en düşük olanların bile Türkiye'nin her yerinde teşkilatları var. Belki ilerde iki partili sistem denilen sisteme dönüşür.

AK Parti ve CHP'nin olduğu bir parlamento vardı önceden. Bu yapı Türkiye'nin doğasında olan bir şey.

Cumhur İttifakı sadece masa başında yapılan bir ittifak değil. 15 Temmuz'da milletin o gün orada oluşturmuş olduğu müşterek bir yapı, anlayış etrafında birleşildi. Ondan sonraki süreçte de MHP parlamentoda destek verdi. Partilerin kendi kimliklerini koruyarak, ortak noktalarda nasıl iş birlikleri yapacağını ortaya koyması. Bu oy oranı düşük partilerin de kendilerini korumalarının bir göstergesidir. Partiler kendi kimliklerini koruyor, ama belli bir ittifakın şemsiyesine giriyor. İttifak sistemi küçük partileri koruyor.

SEÇMEN NASIL KARAR VERECEK?

Parti ve liderin performansı belirleyici etken. Hem genel konular tartışılacak, hem de projeler tartışılacak.

Türkiye'deki son dönemdeki ekonomik sıkışıklığın sebebi kendi dengelerinden kaynaklanmamıştır. Dövizde dalgalanmanın saldırı olduğunu biliyoruz. Bunların hepsinin manipülasyon olduğunu biliyoruz. Çok şükür ekonomi yönetimi sakin, heyecana kapılmadan... Bunun için tüm bakanlıklarda bir program açıklandı. Dolar daha aşağı doğru da çekilecek. Yakın zamanda olabilir. Ben 2019 içinde Türkiye ekonomisi dengelerinin hızla düzeleceğine eminim. Tespiti doğru yapmak sonra teşhisi doğru koymak gerekir. Bir dengeleme dönemine girdik. Fiyatlarda hiç beklemediğimiz şeyler oldu. Fırsatçıların olduğu görüldü. Piyasaların rahatlatılması için adı üstünde tanzim satış başlatıldı. Ekonomiyi sıkı bir şekilde takipte tutuyoruz. Dünyada artık yeni bir dönemde. Dünya 3. bir büyük savaşın içerisine girdi. Bu da ekonomik savaştır.

FIRAT'IN DOĞUSU DA BATISI DA BİZİM

Türkiye'nin bir tane ekseni var o da kendi ekseni. Türkiye'nin koruyacağı tek eksen de bu. Örneğin, Fırat'ın doğusu batısı tam bir cehennem durumuna dönmüş vaziyette. Dünyanın bütün orduları orada. Türkiye için de beka meselesi. Ortadoğu onlar için kanlı bir satranç oyununun parçası. Fırat'ın doğusu da batısı da bizim. Bu bizi ilgilendiren bir güvenlik sorunuz. Ezidiler, Kürtler, Türkler, Şii'ler onların güvenliği ve rahatı Türkiye'nin sorunudur.

SURİYE'NİN GELECEĞİ NE OLACAK?

Terörü destekleyen ülkeler bundan vazgeçsin bir haftada dünyada terör örgütü kalmaz. Silahlarını veriyorlar, lojistik destek veriyorlar... Suriye'de yapılması gereken bütün tarafların kendini temsil edebildiği bir siyasi ortam sağlamaktır. Demokrasi ülkenin tek kurtuluş yoludur. Bölge halkı Türkiye'yi seviyor ve takip ediyor. Mazlum halkların gözünde Türkiye örnek ülke. Biz bu bağı hiç koparmayacağız.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER

Halkımızla iftihar etmek durumundayız. Dünyada hiçbir ülke bunu yapamaz. Halkımız Suriyeli kardeşlerimizi bağrına bastı. Hangi insan ne kadar iyi şartlar sağlarsanız sağlayın kendi ülkesine dönmek ister. 240 bin kişi Cerablus'a geri döndü. Ben Suriyelilerin önemli bir kısmının ülkelerine geri döneceğini düşünüyorum.



