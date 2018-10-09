Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Önce frene basılması önemliydi. Bu açıklanan enflasyonla mücadele planı çok kısa sürede başarıya ulaşacak ve vatandaşa yansıyacaktır.

Cumhur İttifakı’nın ruhunun korunması çok önemli. Şimdi sırada yerel seçimlerde ittifak var. Bir koltuğa 2 aday öneremeyeceğimize göre bu ittifakın yolları aranıyor. Kendi tabanlarımızı koruyacağız. İlk toplantıda niyet ve ana çerçeve çizildi.

KAYYUM ATANMASI

Kayyum aslında belediye başkan vekilliğidir. Bunlar durup dururken atanmadı. Hiçbir hükümet seçilmiş bir yere vekil atamak istemez. Ama HDP'li belediyeler kaynakları dağa aktarmak gibi bir aymazlığın içine düştü. Dolayısıyla bu kadar il ve ilçeye durduk yere kayyum atanmamıştır.

Seçilen belediye başkanlarının hiçbiri hizmet yapmamıştı. Vekil olarak atananlar çok güzel hizmetler yaptılar. Şimdi artık bu seçimde HDP'li adayların tavrı çok önemli olacak. Terörle aralarına hizmet koyacaklar. Dağa bağlı olmadıklarını gösterecekler. Bundan sonrası HDP'nin tavrına bağlı. Terörle bağ kuranlara hiçbir devlet müsaade etmeyecektir.

AF TARTIŞMASI

Afla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ana çerçeveyi ortaya koydu. Af meselesi ilk kez konuşulmuyor. Daha önce de konuşuldu tartışıldı. Kamuoyunun büyük çoğunluğunun 'Evet' diyeceği bir boyuta ulaşması önemli.

Adamın kardeşini, babasını öldürmüş. Hırsızlık yapmış. Yani kişisel suçları devletin affetme yetkisi yoktur. Ancak devlet kendine karşı işlenen suçları affedebilir. Bu konu için detaylı çalışmak gerekir. Affı ayaküstü konuşmak olmaz. Af, sadece AK Parti ve MHP'nin konuşarak çözeceği bir mesele değildir. Diğer partilerin tavırları da önemli.

SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI

Biz söylentiler üzerinden hareket edemeyiz. Suudi Arabistan'ın işbirliği içinde olması önemli.