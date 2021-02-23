Nun Okulları öğrencileri dünyayı iyileştirecek

Avrupa ve Amerika’da bulunan, dünya sıralamasında ilk 100 içerisine giren King’s College London Üniversitesi, Manchester Üniversitesi, Leiden Üniversitesi, Groningen Üniversitesi gibi pek çok prestijli üniversiteden kabuller alan NUN Okullarının ilk mezunları, bir taraftan da yoğun bir şekilde yurt içindeki üniversiteler için hazırlanmaya devam ediyor.

NUN Okulları'nın kendine özgü müfredatıyla geçmişinden güç alan bir kimlikle yetişen NUN Okulları öğrencileri hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak liseden mezun oluyorlar. Bu sayede yurt içi ve yurt dışında eğitimlerini devam ettirme konusunda son derece cazip avantajlar elde ediyorlar.

“Hedefimiz Dünyayı İyileştirmek!” gayesiyle yola çıkan NUN Okulları öğrencileri hem ülkemizi hem de dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve insanlığa faydalı olmak için çalışıyor.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE; “Bizler bu yıl ilk lise mezunlarımızı vereceğiz. Bugüne kadar pek çok ilki gerçekleştiren öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak ve emeklerimizin karşılıksız kalmadığını görmek çok sevindirici. Şu anda yurtdışındaki üniversitelerle olan başvuru ve kabul süreçleri devam ediyor. Kimi öğrencilerimiz 4-5 farklı üniversiteden kabuller alıyor. Bir taraftan da yoğun bir şekilde yurtiçindeki üniversiteler için hazırlanıyorlar. Her bir öğrencimiz bizlerin de ilk günden bu yana onlara rehberlik ettiğimiz şekilde kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda tercihler yaparak geleceklerini en mutlu olacakları yönde şekillendirecek, milletimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için çalışmalarına devam edeceklerdir. Aslında bu başarılar, NUN Okullarının dünya çapında verdiği eğitimin kalitesini de göstermekte. Biz, öğrencilerimizin gerek akademik gerekse vizyon açısından dünyaya katacak çok şeyleri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu temenniyle öğrencilerimizin yaşamları boyunca başarılarının devamını diliyor ve onları her adımlarında destekliyoruz ” dedi.

NUN Okulları Öğrenci Kabul Sürecine Buradan Başvurabilirsiniz.

İlandır







