Nur Ertürk verdiği kilolar ve katıldığı magazin programlarıyla gündeme geldi. İnternette sıklıkla Nur Ertürk kimdir ve kaç yaşında? Nur Ertürk nasıl kilo verdi? sorularını aratıyor. İşte Nur Ertürk’ün biyografisi…

NUR ERTÜRK KİMDİR?

Nur Ertürk 1968 yılında Sivas’ta doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi’ni kazandı ancak ailesi şehir dışında okumasını istemediği için gidemedi. Ömer Şan ve Bilge Şan’dan müzik eğitimi aldıktan sonra Nur Ertürk, “İlvanlım” türküsüyle kariyerine adım attı. Müzik kariyerinin yanı sıra sunuculukta da kendisini deneyimleyen Nur Ertürk, kendi ismini taşıyan bir program sundu. Müzik kariyerini televizyonla devam ettiren sanatçı “Nur Ertürk’le Her Sabah” programını sundu. Televizyonda kadın kuşağı formatlarının başlamasına öncü oldu.

1992 yılında bir iş adamıyla nikah masasına oturan sanatçının Mert Can adında bir oğlu var. Son günlerde yaptırdığı mide botoksuyla gündeme gelen Nur Ertürk 20 kilo verdi.

ALBÜMLERİ

2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)

2012 - İkibin Oniki

1999 - Ben Sana Yandım

1997 - Bir Demet Türkü

1995 - Yaban Eller

1994 - Beni Sev

1993 - Sevimli

1992 - Adaletin Bu Mu Dünya