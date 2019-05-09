Nur Ertürk kimdir ve kaç yaşında? Nur Ertürk nasıl kilo verdi?
Nur Ertürk oğlu Mert ile Kanal D’nin sevilen programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Son günlerde verdiği kilolarla gündeme gelen Nur Ertürk porgramın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Nur Ertürk kimdir ve kaç yaşında? Nur Ertürk nasıl kilo verdi? İşte detaylar…
Nur Ertürk verdiği kilolar ve katıldığı magazin programlarıyla gündeme geldi. İnternette sıklıkla Nur Ertürk kimdir ve kaç yaşında? Nur Ertürk nasıl kilo verdi? sorularını aratıyor. İşte Nur Ertürk’ün biyografisi…
NUR ERTÜRK KİMDİR?
Nur Ertürk 1968 yılında Sivas’ta doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi’ni kazandı ancak ailesi şehir dışında okumasını istemediği için gidemedi. Ömer Şan ve Bilge Şan’dan müzik eğitimi aldıktan sonra Nur Ertürk, “İlvanlım” türküsüyle kariyerine adım attı. Müzik kariyerinin yanı sıra sunuculukta da kendisini deneyimleyen Nur Ertürk, kendi ismini taşıyan bir program sundu. Müzik kariyerini televizyonla devam ettiren sanatçı “Nur Ertürk’le Her Sabah” programını sundu. Televizyonda kadın kuşağı formatlarının başlamasına öncü oldu.
1992 yılında bir iş adamıyla nikah masasına oturan sanatçının Mert Can adında bir oğlu var. Son günlerde yaptırdığı mide botoksuyla gündeme gelen Nur Ertürk 20 kilo verdi.
ALBÜMLERİ
2017 - İhanetin Bedeli (maxi single)
2012 - İkibin Oniki
1999 - Ben Sana Yandım
1997 - Bir Demet Türkü
1995 - Yaban Eller
1994 - Beni Sev
1993 - Sevimli
1992 - Adaletin Bu Mu Dünya