Nur Fettahoğlu: Hasta bir kadını oynamak istiyorum

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), bahar söyleşileri kapsamında oyuncu Nur Fettahoğlu'nu konuk etti. Öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan oyuncu, öğrencilerle oyunculuk deneyimlerini paylaşarak, soruları yanıtladı.

Dizi ve sinema oyuncusu olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fettahoğlu, "Hayatım boyunca hep oyuncu olmak istemiştim. Çocukluğumda da sürekli bir metin alıp kardeşimle birlikte onun skeçlerini yapardık. Oyunculuk hep içimde vardı, hayallerime koştum ve oyuncu oldum" dedi.

'BEN ŞANSLI BİR İNSANIM'

Fettahoğlu, oyunculuğa başlamadan önce bir bankada çalıştığını ve oradan ayrıldıktan sonra da borsa muhabiri olduğunu ifade etti. Muhabirlik yaparken bir menajer ile tanıştığını ve bu sayede oyunculuğa adım attığını dile getiren Fettahoğlu, "Hep oyuncu olmak istiyordum ama o şans önüme sunulmasaydı belki oyuncu olamayacaktım. Şanslı insanlardanım. Dilerim hepiniz hayallerinize ulaşırsınız" şeklinde konuştu.

Oyunculuk hayatında hasta bir kadını canlandırmak istediğini dile getiren Fettahoğlu, "Onlara 'Siz güçlüsünüz ve her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Hangi hastalık olursa olsun siz kendinizi var edebilirsiniz' mesajını vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Kardeş Çocukları' dizisinde hayat verdiği 'Umay' karakteri ile ilgili öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Fettahoğlu, söyleşinin ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi. LAÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen tarafından Fettahoğlu'na Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi takdim edildi.





DHA