Magazin Nur Sürer 'Camdaki Kız'ın çok tartışılan o sahnesi hakkında konuştu

Nur Sürer 'Camdaki Kız'ın çok tartışılan o sahnesi hakkında konuştu

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Nur Sürer 'Camdaki Kız'ın çok tartışılan o sahnesi hakkında konuştu

Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer dizinin 3. bölümündeki ‘bekaret testi’ sahnesi ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

09 Mayıs 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Kanal D'de perşembe akşamları izleyiciyle buluşan 'Camdaki Kız' dizisinin 3. bölümünde ‘bekaret testi’ sahnesi çok konuşulmuştu. Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakteri, Nur Sürer’in oynadığı annesi Feride tarafından jinekoloğa götürülmüştü. Usta sanatçı Nur Sürer bu konuda gelen eleştirilere cevap verdi.

‘BEN DE HASSASIM’

Sürer “Tepki gelse ne olacak? Sonuçta böyle bir şey ülkede yapılıyor. Biz de oyuncu olarak gösterdik. Ben de bu konuda çok hassasım. Umarım bunu çocuklarına dayatan ailelere ders olur” dedi. Dizinin zirvede yer alması konusunda ise “Çok iyi gidiyor. Reytinglerimiz gayet iyi. İyi bir ekiple çalışıyoruz” diye konuştu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ‘Camdaki Kız’ her perşembe akşamı Kanal D’de ekrana geliyor.


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