Nur Sürer: İyi ki oyuncu olmuşum
Kanal D ekranlarında ilk bölümü ile büyük ses getiren Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan'ın annesi Feride karakterine hayat veren Nur Sürer "İyi ki oyuncu olmuşum" dedi.
12 Nisan 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin yeni dizisi ‘Camdaki Kız’da ‘Feride’yi canlandıran Nur Sürer, Retouch dergisine konuştu. Kariyerinde 41 yılı geride bırakan sanatçı “İyi ki oyuncu olmuşum ve iyi ki senelerimi bu meslekte geçirmişim. Setlerde kendimi çok iyi hissediyorum. Bir de iyi bir ekiple, iyi bir hikaye içindeysem, harika.
'ZAMAN İÇİNDE ROLÜNÜZLE ARKADAŞ GİBİ OLURSUNUZ'
Ezberimi yapabildiğim sürece oyunculuğa devam edeceğim. ‘Feride’ yeni bir karakter ve heyecan içindeyim. Zaman içinde rolünüzle arkadaş gibi olursunuz ve hikaye bitene kadar birbirinizi taşırsınız” dedi.
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