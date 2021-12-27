Magazin Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural'a ödül

Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural'a ödül

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Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural'a ödül

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programla ekrana gelen Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural Adana’da gerçekleşen bir törende ödüle layık görüldü.

27 Aralık 2021, Pazartesi 12:24 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan programı Neler Oluyor Hayatta’nın sunucuları Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural, geçtiğimiz gün Adana’da gerçekleştirilen iş, sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı '5 Ocak Ödülleri'nde 'Yılın Tv Programcısı Ödülü'nü aldılar. Gecede Hakan Ural’ın ödülünü de teslim alan Nur Tuğba Namlı, sosyal medyadan “Beraber kutlayacağımız nice ödüllere” notuyla Hakan Ural’ı etiketlediği bir de paylaşım yaptı.

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