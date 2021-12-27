Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan programı Neler Oluyor Hayatta’nın sunucuları Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural, geçtiğimiz gün Adana’da gerçekleştirilen iş, sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı '5 Ocak Ödülleri'nde 'Yılın Tv Programcısı Ödülü'nü aldılar. Gecede Hakan Ural’ın ödülünü de teslim alan Nur Tuğba Namlı, sosyal medyadan “Beraber kutlayacağımız nice ödüllere” notuyla Hakan Ural’ı etiketlediği bir de paylaşım yaptı.