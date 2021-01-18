Türkiye Nur Vergin hayatını kaybetti (Nur Vergin kimdir, hayatı)

Nur Vergin hayatını kaybetti (Nur Vergin kimdir, hayatı)

Türkiye

Nur Vergin hayatını kaybetti (Nur Vergin kimdir, hayatı)

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, İstanbul’da vefat etti.

18 Ocak 2021, Pazartesi 23:42 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'den (80) haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedi hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

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Nur Vergin kimdir?

21 Eylül 1941'de İstanbul’da doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

AA

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