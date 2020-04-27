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Magazin Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Magazin

Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti.

27 Nisan 2020, Pazartesi 16:06 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Cenk Eren, uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Nur Yerlitaş'ın vefat ettiğini duyurdu. Eren, "Çok çok üzgünüm çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili Nur Yerlitaş'i kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi. Nur Yerlitaş geçen yıl beyin ameliyatı olmuştu.

1955 yılında İstanbul Vefa'da doğan Yerlitaş 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Yerlitaş, kendisini "dikişçi" ve "kostüm tasarımcısı" olarak tarif ediyordu ve 'modacı' denmesini istemiyordu.

Nur Yerlitaş, Instagram'da son paylaşımını 19 saat önce yapmıştı. "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" notuyla paylaştığı fotoğrafa ünlülerden yorumlar gelmişti.

Nur Yerlitaş: Ölümle tanıştım!

https://www.instagram.com/p/B_dAlJGlO8X/?igshid=j29p9gnm54e3

Cenk Eren'in paylaşımı

https://www.instagram.com/p/B_fBwzsly5j/

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