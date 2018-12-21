Nur Yerlitaş özür dilemişti: Hadise sessizliğini bozdu!

Hadise annesinin yaşadıklarını canlı yayında anlatan Nur Yerlitaş için ‘Benden özür dilesin’ demişti. Yerlitaş, geçtiğimiz günlerde Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve genç şarkıcıdan özür diledi. Nur Yerlitaş’a ne yanıt vereceği merak konusu olan Hadise sessizliğini bozdu…

'ÖZÜR DİLEMEK BÜYÜK ERDEMDİR'

“Özür dilemek büyük bir erdemdir. Kendisine çok teşekkür ederim. Ona da acil şifa diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşur. Affettim tabii ki de… Bu konu özel bir konuydu, bambaşka bir yere taşındı. Sağ olsun diyorum… Sağ olsun yani… Bir yerde karşılaşırsam selamlaşırım. Ben öyle bir insan değilim.”

"Ben ailemle alakalı konunun bu kadar uzun konuşulacağını düşünmemiştim. Tüm samimiyetimle bir kere yazılı, bir kez karşınıza geçip düşüncelerimi paylaştım. Daha fazla üzerine konuşmak istemiyorum. O zaman da demiştim, bir aile bir süreçten geçince tabii ki de sancılar olur, bir şeyler olur. O zaman da demiştim. Biz aile olarak bundan çok güçlü çıkacağız. İnşallah o yola doğru gidiyoruz."

"Altın Kelebek sonrası kardeşimin bir açıklaması olmamış. Klibi Hülya çekti. Tabii ki ona teşekkür edeceğim. Çok saçma olurdu orada teşekkür etmeseydim. Onunla çok güzel kliplere imza attık. O teşekkürü hak ediyordu. Bundan sonra da yan yana olacağız. Profesyonel anlamda bir arada değiliz artık ama kardeş olarak yan yana olacağız."

'HER ZAMAN ARKALARINDAYIM'

"Bu bir süreç ve bu süreçten Allah’ın izniyle iyi bir şekilde çıkacağız. Zor durumda olmalarına asla izin vermem. Onlar benim ailem. Maddi manevi her zaman arkalarındayım."

"Ben ‘O Ses Türkiye’de bile ‘Anne’ şarkısı çıkınca ağlarım. Acun bana ‘Montaja çıkaralım istersen‘ der. Ben ‘Asla’ derim. Neysem oyum. Ben duygulandığımda ağlarım, üzüldüğümde ağlarım. Ağlayan bir insanım. Ama gülmeyi de çok severim. 'Sınanıyorum' diyorum bazen… Bazen Allah’a ‘Bu da benim sınavım’ diyorum."



