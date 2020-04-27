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Magazin Nur Yerlitaş'ın son mesajı herkesi duygulandırdı

Nur Yerlitaş'ın son mesajı herkesi duygulandırdı

Magazin

Nur Yerlitaş'ın son mesajı herkesi duygulandırdı

Uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Ünlü modacı sosyal medya hesabından son paylaşımını 24 saat önce yaptı.

27 Nisan 2020, Pazartesi 20:50 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Cenk Eren, uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Eren, "Çok çok üzgünüm çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili Nur Yerlitaş'i kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi. Nur Yerlitaş geçen yıl beyin ameliyatı olmuştu.

Nur Yerlitaş Instagram hesabından son paylaşımını dün yaptı. Ünlü modacı kendi fotoğrafını "Bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal" mesajıyla paylaştı. Nur Yerlitaş'ın son mesajı herkesi duygulandırdı.


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