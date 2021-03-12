Türkiye Nuran Duran'ın yalanları canlı yayında ortaya çıktı, ihbar yağdı

Nuran Duran'ın yalanları canlı yayında ortaya çıktı, ihbar yağdı

Türkiye

Nuran Duran'ın yalanları canlı yayında ortaya çıktı, ihbar yağdı

Esra Erol'un programında Suzan Duran, 62 yaşındaki annesi Nuran Duran'ın Fahrettin Demir tarafından zorla kaçırıldığını iddia etti. Kısa sürede bulunan Nuran Demir'in, 'Kimse beni kaçırmadı, Fahrettin'e aşık oldum, evleneceğim' demesi üzerine canlı yayına ihbar yağdı.

12 Mart 2021, Cuma 16:27 Son Güncelleme:
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"Esra Erol'da" programına katılan Suzan Duran annesi Nuran Demir'in bir gece yarısı apar topar evden gitmesi üzerine Esra Erol'dan yardım istedi. Kısa süre içinde Nuran Hanıma ulaşan Erol, Nuran Yenilmez'in, kızlarına bile haber vermeden yanına gittiği Faharettin Demir ile evlendiğini açıkladı.

Yaşlı adamları evlenme vaadiyle dolandırarak altınları, bilezikleri alıp ortadan kaybolan ve 2 yılda 5 kişi ile dini nikahlı yaşayan 62 yaşındaki Nuran Demir'in gerçek yüzü ise bugün Esra Erol'da programında ortaya çıktı. Canlı yayına gelen birçok ihbar üzerine Nuran Demir'in yaşlı erkekleri ev ve araba almaları üzerine evlilik vaadiyle kandırdığı ifşa edildi.

Suzan Hanım annesinin bu yaptıklarından haberinin olmadığını ve çok şaşırdığını ifade ederken iddialara göre Suzan Duran'ında bu işin içinde olduğu belirtildi.


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