Fikir nasıl oluştu? Şiddet üzerine yazmaya nasıl karar verdiniz?

Şiddet, günümüzün en önemli sorunlarından biri. Her gün yeni bir şiddet haberiyle uyanırken “Bu konuda ne yapabilirim?” dedim ve araştırmaya koyuldum. Öncelikle şiddet görmüş ve eşini öldürmüş kadınların hikayelerine baktım. Ardından eşini öldürmüş erkekleri araştırdım. Onların avukatlarıyla görüşmeler yaptım. Çünkü bu kitap iki yönlü olmalıydı.

Erkeklerin hikayelerini kitaba dahil etmeniz biraz eleştirildi sanırım…

Evet çünkü herkeste tek yönlü bir bakış açısı var. Bence bu eleştirileri yapanlar, burada asıl bakılması gereken noktayı ya gerçekten görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar. Sonuçta ne diyoruz? ‘Kadına uygulanan erkek şiddeti’. Öyleyse erkeklerin hikayelerini de görmeliyiz.

BU KİTAPTA ERKEKLERİN HİKAYELERİ DE YER ALMALIYDI

Yaptığınız görüşmeler sırasında sizi en sarsan hikaye ne oldu?

Her dinlediğim hikayeden çok etkilendim. Ama Çilem Doğan ile yaklaşık üç saat süren görüşmemiz sonrasında, bana söylediği söz uzun süre kulaklarımda çınladı. “Tüm hayatım birkaç saate nasıl da sığdı değil mi?” dedi.

Araştırma sürecinde görüştüğünüz herkes ‘erkek şiddeti’ konusunda hemfikir miydi?

Evet çünkü artık tüm araştırmalar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm dünyada çok ciddi boyutta bir şiddet sorunu yaşanıyor ve bu sorunun büyük oranda uygulayıcısı erkekler.

SAYGI GÖRMEK İÇİN ERKEK GİBİ DAVRANMAYA ÇALIŞAN O KADAR KADIN VAR Kİ…

Bu kadar incelemenin neticesinde sizce erkek şiddetinin temelinde ne var? Her şey ‘Göster amcalara pipini’ ile mi başlıyor?

Çok fazla etken var. Çocukluktan gelen cinsiyet ayrımı, en keskin hatlarla ‘pipi egosu’ bunun bir örneği. Tarihe de baktığınızda bu egonun yaşamın her alanına yayıldığını görüyorsunuz. Mimari detayların erkeklik egosuyla nasıl şekillendiğini, sosyal hayatın eril sistemle nasıl iç içe geçtiğini görüyorsunuz.

Neticede kültür dediğimiz şey kalıtsal ve öyle hemen değişemiyor. Misal anne olana kadar kutsal sayılmayan kız çocuklarının, erkek çocuğu doğurduğu andan itibaren başka türlü bir itibar kazanması… Ama şuna inanın bundan erkekler kadar kadınlar da sorumlu.

Nasıl mesela?

Örneğin aynı evin içinde, hatta aynı odada, iki farklı cinsiyetteki çocuklar, tamamıyla birbirinden farklı öğretilerle büyüyor. Daha sonra kadınlık ve erkeklik normları çocukluktan yetişkinliğe kadar şekillenmiş ve yaşamlarının tamamını kaplamış oluyor. Kız çocuklarını övmek için kullanılan ‘erkek gibi kız’ tabirini doğrulamak, bu şekilde toplumda saygınlık edinmek için erkek gibi davranmaya çalışan o kadar çok kız ve kadın var ki inanamazsınız.

KİMSE KİMSEYLE BİR YASTIKTA KOCAMAYA MAHKUM DEĞİL

Görüştüğünüz uzmanlar, evlilik ve aile kavramının kutsallaştırılmasını şiddeti tetikleyen sebepler arasında sayıyor mu?

Hepsi, aile kavramının bu kadar kutsallaştırılmasının, şiddetin bu boyuta gelmesinde çok etken olduğu düşüncesinde. Evlilik kurumu, toplum tarafından sonsuz olmak zorunda tabularıyla şekillendirilmiş ve kadın erkeğin namusu durumuna getirilmiş. Erkek egosunun en bencil yanı da burada zaten.

Eşi tarafından öldürülen kadınlara baktığımızda çoğunun boşanmış ya da boşanmak isteyen kadınlar olduğunu görüyoruz.

Evet çünkü erkek, kadının kendisinden boşanmasıyla toplum gözünde sarsılan konumunu böyle düzeltmeye çalışıyor. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin şöyle demişti: Evlilik iki ortaklı bir şirket gibi algılanmalı ve ortaklar arasında çözülemeyen sorunlar varsa bu ortaklık sonlandırılmalı

ÇOK BOYUTLU VE KÖKLÜ ÇALIŞMALARA İHTİYACIMIZ VAR

Kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinin tanınması konusunda en ileri durumda olanlar Norveç, İsveç gibi kuzey ülkeleri. Bu sadece kültürle mi ilgili?

Buralarda şiddet yaşanmadan önce ne yapılması gerektiği üzerine politikalar, hayatın her alanına yayılan eğitimler geliştirilmiş. Bizde de bunlar olmalı. Şiddeti; dilde, medyada, eğitimde, ailede ve hukukta, doğru analitik çalışmalarla, kaynağına inerek değiştirmek gerekiyor. Yoksa siz şiddeti kanıksamış, toplumdaki yerini kendince eşine şiddet uygulayarak ya da eşini öldürerek geri kazanacağına inanan bir kişiyi, bir ay evden uzaklaştırarak iyileştiremezsiniz.

Peki ne yapılmalı?

Çok boyutlu çok köklü çalışmalara ihtiyacımız var. Bütüncül bir yaklaşım gerekiyor. Çok düşünce ama tek ses olmalı. Tüm kurumlar birleşip bu sorunu gerçekten çözmek için harekete geçmeli.

Araştırmalar bizde de şiddetin eskiye göre arttığını gösteriyor. Sizce bunun altında neler var?

Araştırmalar maalesef daha da artacağını gösteriyor. Ekonomik nedenler çok önemli. Dolayısıyla ona bağlı olarak psikolojik sebepler ortaya çıkıyor. Çünkü erkeğin kendini güçlü görmesinin en önemli yollarından biri ekonomik varlığı. Ve şiddeti yorumlayan psikologlar şunun altını çiziyor: Eşine şiddet uygulayan erkek, bu şekilde kendi yetersizliğini kapatmaya çalışıyor.

YASALAR OLDUKÇA İYİ AMA UYGULAMADA SORUN VAR

Şiddetin kişisel değil toplumsal bir sorun olduğunun da altını sık sık çiziyorsunuz…

Rakamsal veriler bunu net bir biçimde ortaya koyuyor. Toplumun her kesiminde ve her düzeyinde şiddetin izlerine rastlanıyor. Misal şiddet gördüğü için karakola sığınan kadın, polis tarafından ikna edilerek tekrar evine götürülüyor. Türkiye’de şiddete dair yapılan çalışmalar, özellikle yasalar oldukça iyi ama uygulamada sorunlar olduğunu hukukçular zaten sık sık vurguluyor.

KADIN, KENDİ ÜZERİNDEKİ KOCA BASKISINI ÇOCUĞUNA ŞİDDET OLARAK YÖNELTİYOR

Erkek şiddetine bazı durumlarda kadınların da bilerek ya da bilmeyerek yol açtığı eleştirileri yapılıyor…

Kitapta da üzerinde durduğum bir konu bu. Kadınlar, şiddet üzerindeki etkilerinin farkına varsalar bence bugüne kadar yaptıkları ve çocuklarına aktardıkları tüm bilgileri değiştirirlerdi.

Biraz açar mısınız?

Görüştüğüm tanık kadınların içinde “Aile içinde bugüne kadar en çok şiddeti kimden gördün? Annenden mi babandan mı?” sorusunun cevabına çok şaşırmıştım.

Ne dediler?

Annelerinden daha çok şiddet gördüklerini söylediler. Kadın, kendi üzerindeki koca baskısını çocuklarına şiddet olarak yöneltiyor. En küçük davranışın bile çocuğun psikolojisi üzerinde nasıl izler bıraktığının farkına varılmıyor. Ama şiddet eğitimi aile ile bitmiyor çevresel faktörler de çok önemli.