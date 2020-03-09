Magazin Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu

Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu

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Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu

Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklamıştı.

09 Mart 2020, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
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Çiftin davası bugün görüldü. Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına konuştu. Aşkın Sayarı davanın 8 Temmuz'a ertelendiğini söyledi ve ekledi:

Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü.

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı geçen günlerde; eşinin kendisini evli olan bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

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