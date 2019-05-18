Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale Köyü’nde yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Bir süre kızlarını arayan Sade Ailesi, Nurcan'ı bulamayınca jandarmaya haber verdi.

Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışmalarına başladı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın eteği, köye 4 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulundu.

Bunun üzerine çalışmalar küçük kızın suya düşme ihtimaline karşın, Nurcan'ın eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırıldı. Ekipler, babanın isteği üzerine 2 kez eteğin bulunduğu bölgede arama yapmasına rağmen, Nurcan'a ulaşamadı.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nurcan Sade'nin eteğinin bulunmasının hemen ardından 'Drone' ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dere kenarında JAK timleri tarafından bulunan etek baba Hayrettin Sade'ye gösteriliyor. Kızının eteğini alıp, sarılan baba Hayrettin Sade yere yığılarak, gözyaşı döküyor. AFAD ve JAK ekipleri daha sonra baba Sade'ye eteğinin bulunduğu alanı gösteriyor.

AYAKKABISININ TEKİ BULUNDU

Küçük kızın Nurcan'ı arama çalışmalarının 6'ıncı gününde ise JAK timleri, Kazıkkaya ve Güllüce Köyleri arasındaki bölgede küçük kızın ayakkabısının tekini buldu. Ekipler çalışmalarını hava kararıncaya kadar sürdürdü. Kurbağa adamlar da evin önünden başlayarak, dere içerisinde yaklaşık 10 kilometrelik alanda detaylı arama yaptı. Ekipler, bu sabah Nurcan'ı arama çalışmalarını yeniden başlattı. Dalgıç polisler, JAK ve AFAD ekipleri, Nurcan'ın evinin önü ile ayakabbasının bulunduğu alan olan Kazıkkaya ve Güllüce Köyleri'ni aramak için 3 gruba ayrıldı. JAK dere kenarında, dalgıçlar ise su içerisinde Nurcan Sade'den bir iz arıyor. Karada ve su içerisinde süren çalışmaların 7'nci gününde küçük kıza henüz rastlanmadı.

DHA



