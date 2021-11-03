Nurgül Beyhan isimli 4 çocuk annesi kadın, İstanbul Bağcılar’daki evinde çıplak bir şekilde ölü olarak bulundu. Acı içindeki annesi de kızının katilinin bulunması için Müge Anlı’nın programına başvurdu. Alınan bilgilere göre, aile içinde husumet olduğu ve olaydan 5 ay önce silahlı bir kavganın yaşandığı öğrenildi. İşte, Nurgül Beyhan olayına ilişkin son gelişmeler…

NURGÜL BEYHAN OLAYI NEDİR?

Hürriyet’te yer alan habere göre; 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha önce de tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti.

Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı. Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı.

NURGÜL BEYHAN NASIL ÖLDÜ, KATİLİ BULUNDU MU?

Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra cinayete kurban gitti. Nurgül Beyhan evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Nurgül Beyhan’ın ölümünde ilk olarak kalp krizinden şüphelenilse de yapılan otopsi sonucu kadının elle boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Nurgül Beyhan’ın katilinin kim ya da kimler olduğu henüz bulunamadı.

Yaşanan bu acı olayların ardından Beyhan Ailesi, yaşananlardan gelinleri Nurgül Beyhan'ı sorumlu tuttu. 4 çocuk annesi kadının evlatlarını kışkırttığını iddia eden ailenin sürekli tehditler savurduğu öne sürüldü.

Nurgül Beyhan’ın kızı Senem Beyhan ise yaşananlardan sonra baba tarafının annelerine karşı bir tavır aldığını söyledi ve baba tarafından şüphelendiğini belirtti.