Nurgül Karamert, 17 Ağustos Marmara depreminden etkilenen milyonlarca kişiden biri ve onun acısı da herkesinki gibi tazeliğini koruyor. Yaşadıkları kaleme aldığı “Sesimi Duyan Var mı?” isimli kitapta anlatan Nurgül Karamert, Paylaş Benimle programında dile getirdikleriyle de yürekleri dağladı…

NURGÜL KARAMERT KİMDİR?

Kendisi ev hanımı olan Nurgül Karamert’in Osman Karamert eşi sanayide demir doğramacı olarak çalışıyordu. Kızları Gözde ise 6.5 yaşındaydı ve ilkokula başlama için gün sayıyordu. Mutlu bir yaşamları olan Nurgül Karamert ve ailesinin hayatı, milyonlarca kişinin etkilendiği 17 Ağustos Marmara depreminden sonra tepe taklak oldu.

Karamert çifti, 17 Ağustos gecesi saat 3.02’de deprem olduğunda yataklarından kalktılar ve hemen kızlarına koştular ancak onlar tam kızlarının odasının kapısına vardıklarında Gölcük Adnan Menderes Bulvarı’ndaki evleri hızla yıkıldı.

Nurgül Karamert 12, eşi ise13 saat enkaz altında kaldılar. Kurtarılmayı beklerken Gözde’nin öldüğünü düşünen anne Nurgül Karamert, bir yandan da bağırarak yardım istedi.

Sonunda Nurgül Karamert’in sesini duyanlar oldu ve genç kadın ve eşi için hızla enkaz kurtarma çalışmaları yürütüldü. Anne Nurgül ve baba Osman Karamert enkazdan sağ olarak çıkarılırken, çiftin kızları Gözde’den bir haber alınamadı.

15 gün sonra hastaneden taburcu olan Nurgül Hanım, kızını aramaya devam etti ve 99 yılının Eylül ayında depremde ölen ve kimliği tespit edilemedikleri için kimsesiz mezarlığına gömülenlerin resimlerine de baktı, 2002 ve 2018’de açılan mezarları da araştırdı ancak kızının izine rastlayamadı.

Nurgül Karamert, Gözde bulunursa annesinin onun için nasıl uğraştığını okusun diye, geçtiğimiz yıl 22 yıl içinde yaşadıklarını kaleme aldı.

“Gözde’nin peşini hiç bırakmadım. Bir kere bile başımı yastığa huzurla koyamadım” diyen Karamert, 2001’de ikinci kızı Ayşenaz’a hamileyken Gölcük’teki 17 Ağustos Mezarlığı’na bir fidan dikmiş, dikerken de “Gözde yaşıyorsa bu fidan yeşersin, ölmüşse kurusun, tutmasın” demişti içinden. O fidan kocaman bir çam ağacı oldu.

52 yaşındaki Nurgül Karamert’in anıları kitap halinde, şubat ayında ‘Sesimi Duyan Var mı?’ ismiyle kitap raflarında yerini aldı.