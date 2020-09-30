Nurgül Şahballı’dan yepyeni bir albüm

Yaklaşık 28 yıl önce müzik dünyasına adım atan Nurgül Şahballı, bu çalışmasında, Türkiye’nin başarılı aranjörü ve bestekârı Erkan Atilla Demirdöğen ile birlikte çalıştı. Demirödöğen’in üç eserini seslendiren Şahballı, ünlü halk ozanı olan Hilmi Şahballı’ya ait, sosyal medyada fenomen olan 'Vıttırı Vızzık Adamlar' adlı eserine de yeni albümünde yer verdi. Sanatçının son albümü, ulusal ve yerel radyoların da ilgisini çekti.

“Albümün her aşamasında titiz davrandık”

“Yanlış Adres” adlı albüm projesinin yaklaşık 7 ay önce ortaya çıktığını söyleyen Nurgül Şahballı şunları söyledi:

Bu proje benim için çok özel ve anlamlı. İlk defa kendi tarzım dışında bir çalışmaya imza attım. Aslında ben halk müziği sanatçısıyım. Babam, Türkiye’nin yakından tanıdığı, çok sayıda ünlü sanatçının türkülerini seslendirdiği halk oozanı Hilmi Şahballı’dır. Bugüne kadar 6 türkü albümü yaptım. Hatta 'Yanlış Adres' adlı çalışmamdan 2 ay önce 16 eserlik 'Bir de Nurgül’den Dinleyin' adlı türkü albümümü sevenlerimle buluşturdum. Türkü albümümün kayıt çalışmalarına devam ederken, değerli bestekar ve aranjör ağabeyim Erkan Atilla Demirdöğen ile yollarımız kesişti. Projenin paydaşı değerli eşim Eyüp Koçak, Erkan Atilla Demirdöğen’in üç eserini dinlediğini ve çok beğendiğini, bu eserleri benim seslendirmemi çok istediğini söyledi. Erkan Atilla Demirdöğen ağabeyime ait Antalya Stüdyo İron’da kayıt çalışmalarına başladık. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı.