Magazin Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozları sosyal medyayı salladı

Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozları sosyal medyayı salladı

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Nurgül Yeşilçay aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşı Necati Kocabay ile dudak dudağa fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

21 Mayıs 2021, Cuma 23:28 Son Güncelleme:
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Nurgül Yeşilçay, uzun süredir yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile büyük aşk yaşıyor.

Hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

"Bir arkadaşımız tanıştırdı"

Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.” sözleriyle tanışmalarını anlatıyor.


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