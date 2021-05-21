Nurgül Yeşilçay, uzun süredir yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile büyük aşk yaşıyor.

Hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyleyen ünlü oyuncu, Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

"Bir arkadaşımız tanıştırdı"

Necati Kocabay'la tanışmadan önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşadığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.” sözleriyle tanışmalarını anlatıyor.



